Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Bollate di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15°C e i 22,9°C. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio e in serata saranno i fattori salienti da tenere in considerazione.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Ovest, con velocità di circa 5,9 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,2°C intorno alle 9:00. Le nubi sparse inizieranno a fare la loro comparsa, con una copertura nuvolosa che scenderà al 90%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,8 km/h e i 5 km/h.

Il pomeriggio porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che potranno arrivare fino al 19%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 54%, e i venti si faranno più intensi, raggiungendo i 10,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento nel meteo: le nubi sparse prenderanno il sopravvento, e ci sarà la possibilità di pioggia leggera, con una intensità di 0,23 mm. Le temperature scenderanno a circa 17°C e l’umidità aumenterà fino al 74%. I venti continueranno a soffiare da Nord – Nord Est, mantenendosi su valori leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bollate nei prossimi giorni suggeriscono un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare nel pomeriggio e in serata, per eventuali cambiamenti repentini. Domani, si prevede un miglioramento, ma le nubi potrebbero continuare a influenzare le condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 5.9 NO max 11.6 Maestrale 70 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.7° perc. +14.1° Assenti 7.9 NO max 17.3 Maestrale 71 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 5.7 NO max 13.8 Maestrale 68 % 1017 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +19.5° Assenti 2.8 SO max 3.3 Libeccio 48 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.2° Assenti 7.5 SSE max 11.1 Scirocco 40 % 1017 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20° prob. 19 % 7.1 SE max 15.1 Scirocco 54 % 1017 hPa 18 cielo coperto +18.9° perc. +18.4° prob. 15 % 5.3 NE max 6.7 Grecale 62 % 1018 hPa 21 nubi sparse +17° perc. +16.7° prob. 10 % 7.1 NNE max 10.9 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:21

