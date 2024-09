Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Bollate per Martedì 3 Settembre prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +23°C. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa inferiore all’1%, e le temperature saliranno fino a +31,6°C. In serata è prevista un’aumento della nuvolosità, con una copertura intorno al 6% e temperature intorno ai +26,2°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si potranno osservare nubi sparse con una copertura del 44% e temperature intorno ai +22,2°C. La situazione rimarrà stabile fino alle prime ore del mattino, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella mattina di Martedì 3 Settembre a Bollate, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che si aggireranno intorno ai +27°C verso le ore centrali della mattinata.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente, e le temperature raggiungeranno il picco massimo della giornata, con valori intorno ai +31,6°C. Sarà quindi consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi regolarmente.

In serata è previsto un aumento della nuvolosità, con una copertura intorno al 6% e temperature intorno ai +26,2°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma è comunque consigliabile prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 3 Settembre a Bollate indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento nel corso della giornata. Le condizioni rimarranno generalmente stabili, con solo un lieve aumento della nuvolosità in serata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni del meteo e alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.2° perc. +22.3° prob. 55 % 2.3 NNO max 4.2 Maestrale 68 % 1015 hPa 3 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 3 O max 6 Ponente 74 % 1015 hPa 6 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 0.9 ESE max 3 Scirocco 70 % 1016 hPa 9 cielo sereno +27° perc. +27.2° prob. 10 % 3.2 S max 2.8 Ostro 47 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31.1° perc. +30.2° prob. 24 % 5.3 SSE max 7.1 Scirocco 34 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.5° perc. +30.5° prob. 26 % 8.2 S max 10.9 Ostro 32 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +27.5° prob. 24 % 8.1 SO max 16.8 Libeccio 45 % 1014 hPa 21 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 37 % 4.1 NNO max 9.6 Maestrale 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:52

