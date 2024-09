Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Bollate indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con cielo sereno al mattino e poche nuvole nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +18,6°C e i +27,4°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole, mentre nel pomeriggio e in serata si potranno osservare poche nubi sparse. Le temperature saranno in aumento, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con brezze leggere che soffieranno da diverse direzioni.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bollate indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni significative nel breve periodo, mentre l’umidità si manterrà su valori medi.

In conclusione, Sabato 7 Settembre a Bollate si prospetta come una giornata all’insegna del bel tempo, ideale per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le temperature miti di fine estate. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni meteo dei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20° perc. +20.1° Assenti 3 NNO max 3.7 Maestrale 80 % 1016 hPa 3 cielo sereno +19.2° perc. +19.3° Assenti 1.3 N max 2.8 Tramontana 82 % 1015 hPa 6 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° Assenti 1.8 N max 3.3 Tramontana 81 % 1016 hPa 9 cielo sereno +24° perc. +24.1° Assenti 4 SE max 4.4 Scirocco 63 % 1016 hPa 12 cielo sereno +26.8° perc. +27.3° Assenti 6.1 SSE max 5.5 Scirocco 50 % 1015 hPa 15 cielo sereno +27.1° perc. +27.3° Assenti 6.1 SSO max 5.3 Libeccio 47 % 1014 hPa 18 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 2.9 O max 3.1 Ponente 62 % 1014 hPa 21 poche nuvole +22.5° perc. +22.5° Assenti 4.4 NO max 5 Maestrale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 19:44

