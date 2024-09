Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 14 Settembre, Bresso si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante tutto il giorno. Le temperature oscilleranno tra +13,2°C e +20,8°C, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa del vento fresco proveniente da Nord e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 29-54%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1013-1017 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai +13,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 47 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 48%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +19,6°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque fresca, oscillando tra i 10,5 km/h e i 15,6 km/h. L’umidità scenderà fino al 29%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +20,8°C, mantenendo una sensazione di calore moderato. Il cielo rimarrà nuvoloso, senza precipitazioni previste. La brezza si farà sentire, con intensità che varierà tra i 10,5 km/h e i 11,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 29-37%, contribuendo a un clima piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai +14,3°C. Il cielo continuerà a essere coperto, e il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 6,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 52%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bresso indicano una giornata nuvolosa e fresca, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, il cielo nuvoloso potrebbe persistere, rendendo necessarie ulteriori osservazioni per confermare eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.2° perc. +11.8° Assenti 19.7 NNO max 47 Maestrale 48 % 1014 hPa 3 cielo coperto +12.6° perc. +11.2° Assenti 16.4 NNO max 44.1 Maestrale 49 % 1014 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +11.8° Assenti 13.2 NNO max 41.4 Maestrale 52 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +16.2° Assenti 13.6 NNO max 32.3 Maestrale 42 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.6° perc. +18.5° Assenti 12.5 N max 18 Tramontana 32 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +19.2° Assenti 10.5 NNO max 14 Maestrale 33 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +15.2° Assenti 9.7 N max 21.9 Tramontana 45 % 1015 hPa 21 cielo coperto +14.3° perc. +13.1° Assenti 8.7 N max 18.1 Tramontana 52 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.