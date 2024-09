Previsioni Meteo Bresso: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 28 Settembre, Bresso si troverà ad affrontare un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo instabile, con piogge che si protrarranno fino al mattino. Le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento nel corso della giornata, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che raggiungerà i 18,6°C nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà piuttosto alta, con un’umidità che si manterrà attorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 13,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento della pioggia, che si intensificherà fino a diventare moderata. Le temperature scenderanno fino a 11,7°C alle 07:00, con una copertura nuvolosa al 100%. Il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno raggiungere i 20,7 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere significative, accumulando circa 3,08 mm di pioggia entro le 09:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno fino a una massima di 18,6°C alle 15:00, con un’umidità che scenderà al 55%. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 15,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno che permetterà di godere di un clima più mite. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12,3°C alle 22:00. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 61%, e il vento continuerà a soffiare da nord, con intensità che potrà raggiungere i 12,3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bresso indicano un Sabato caratterizzato da piogge al mattino, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un consolidamento delle condizioni di bel tempo, con temperature che tenderanno a risalire e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un clima più favorevole, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.9° perc. +15.9° 0.19 mm 6.7 E max 13.1 Levante 89 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.73 mm 6.2 ENE max 14.3 Grecale 90 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +12.7° perc. +12.3° 2.33 mm 20.7 N max 39.3 Tramontana 88 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +11.8° perc. +11.3° 1.97 mm 17.2 NNE max 36.6 Grecale 89 % 1011 hPa 12 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° prob. 84 % 7.9 NO max 13.9 Maestrale 69 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 8.4 O max 15.6 Ponente 55 % 1011 hPa 18 poche nuvole +15° perc. +14.4° Assenti 8.4 NO max 20.3 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +12.9° perc. +11.8° prob. 1 % 12.5 NNO max 31.9 Maestrale 61 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 19:03

