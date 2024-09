Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Buccinasco di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da una transizione climatica. Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,9°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,1°C nel pomeriggio. La sera si prevede nuovamente nuvolosa, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno favorevoli per chi desidera godere di un cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 12,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà moderata, attorno al 68%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, passando da nubi sparse a un cielo completamente coperto. Le temperature aumenteranno, raggiungendo circa 13,8°C alle 7:00 e salendo fino a 18,8°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera schiarita, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature toccheranno il picco di 19,1°C, rendendo il clima più gradevole. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 4,7 km/h e i 6,8 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi attorno al 52%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà ad essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 67%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Buccinasco indicano una giornata variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in un pomeriggio più mite e nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, suggerendo un cambio di stagione imminente. Sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali variazioni significative.

Prec. Vento (km/h)

