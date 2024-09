Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 25,5°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da ovest, con raffiche che potranno toccare i 45 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e una temperatura di 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno all’1%, e l’umidità si manterrà al 72%. I venti soffieranno da ovest-sud-ovest a una velocità di 10,2 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 19,6 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno gradualmente. Alle 08:00, la temperatura sarà di 22,7°C, mentre alle 12:00 si raggiungerà il picco di 25,5°C. I venti continueranno a provenire da ovest, con intensità che varierà da 24,1 km/h a 28,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, passando da 25,4°C alle 13:00 a 22,4°C alle 16:00. Il cielo rimarrà sereno e i venti si manterranno freschi, con velocità che toccheranno i 30 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 39%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,4°C a mezzanotte. Anche in questo frangente, il cielo sarà sereno, e i venti continueranno a soffiare da nord-ovest, con intensità che varierà tra 17,2 km/h e 19,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Caltanissetta mostrano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, e i venti freschi contribuiranno a rendere il clima particolarmente piacevole. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, poiché il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 10.2 OSO max 19.6 Libeccio 72 % 1013 hPa 3 cielo coperto +17.9° perc. +18° prob. 10 % 12.3 OSO max 32.3 Libeccio 87 % 1012 hPa 6 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° prob. 20 % 15.6 O max 32.7 Ponente 76 % 1012 hPa 9 cielo sereno +23.7° perc. +23.3° prob. 32 % 25.8 ONO max 40.6 Maestrale 48 % 1013 hPa 12 cielo sereno +25.5° perc. +25° prob. 32 % 28.8 ONO max 45 Maestrale 35 % 1012 hPa 15 cielo sereno +23.7° perc. +23.1° Assenti 27.6 ONO max 38.8 Maestrale 36 % 1012 hPa 18 cielo sereno +19.5° perc. +18.8° Assenti 17.7 NO max 25.9 Maestrale 50 % 1014 hPa 21 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 17.2 NO max 36 Maestrale 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:10

