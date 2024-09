Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Campi Bisenzio si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi nelle prime ore del mattino, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le previsioni del tempo indicano un aumento dell’umidità, che si manterrà attorno all’86%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,1 km/h e i 3,4 km/h.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,35 mm. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra i 15,3°C e i 16,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e l’umidità continuerà a essere elevata, superando il 90%. Anche la velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente orientale.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la pioggia che tenderà a diminuire, ma il cielo rimarrà comunque coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C. L’umidità si manterrà attorno all’85%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 4 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 32%, segnalando una possibile interruzione della pioggia.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cielo coperto e temperature che si manterranno sui 16,5°C. La pioggia leggera potrebbe ripresentarsi, ma con intensità ridotta. L’umidità rimarrà alta, attorno al 89%, e la velocità del vento sarà contenuta, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio indicano una giornata di transizione, con piogge leggere che caratterizzeranno gran parte della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° prob. 3 % 1.9 ESE max 3.3 Scirocco 84 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 11 % 2.2 S max 4.1 Ostro 84 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.35 mm 3 E max 5 Levante 90 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.21 mm 2.9 ENE max 5.4 Grecale 90 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° prob. 28 % 2.3 NNE max 2.9 Grecale 85 % 1015 hPa 16 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 36 % 1.2 N max 3.4 Tramontana 86 % 1014 hPa 19 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 10 % 2.5 S max 3.3 Ostro 88 % 1014 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 17 % 4 S max 5.7 Ostro 91 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:51

