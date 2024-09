Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Campi Bisenzio, si passerà da una giornata di Sabato soleggiata e calda, con cielo sereno e temperature in aumento, a una Domenica caratterizzata da piogge moderate e venti intensi. Le temperature oscilleranno tra i +19,4°C e i +32,3°C, con variazioni significative dell’umidità e della pressione atmosferica. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione, specialmente Domenica, per eventuali disagi legati alle piogge e ai venti intensi.

Venerdì 6 Settembre

Nella notte a Campi Bisenzio, si prevedono poche nuvole con una copertura del 15% e temperature intorno ai +19,4°C, percepite come +19,7°C. Il vento soffierà a 3,4km/h proveniente da Sud – Sud Est con raffiche fino a 5km/h. L’umidità sarà dell’89% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +22,9°C, percepite come +23,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud – Sud Ovest a 2,3km/h, con raffiche fino a 5,6km/h. L’umidità si attesterà al 72%.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura del 75% e temperature intorno ai +28,6°C, percepite come +28,1°C. Il vento soffierà da Ovest a 5,8km/h, con raffiche fino a 9,2km/h. L’umidità sarà del 39%.

In serata, le nubi saranno ancora presenti con una copertura del 61% e temperature intorno ai +23,2°C, percepite come +23°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 3,5km/h. L’umidità salirà al 56% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 57% con temperature intorno ai +20,9°C, percepite come +20,7°C. Il vento soffierà da Nord Est a 4,2km/h, con raffiche fino a 4,5km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura del 0% e temperature che saliranno fino a +25,6°C, percepite come +25,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Nord Est a 4,2km/h, con raffiche fino a 6,7km/h. L’umidità si attesterà al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura del 0% e temperature intorno ai +32,3°C, percepite come +31,2°C. Il vento soffierà da Ovest a 9,1km/h, con raffiche fino a 12,8km/h. L’umidità sarà del 30%.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura del 8% e temperature intorno ai +24,1°C, percepite come +24,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a 4km/h. L’umidità salirà al 64% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura del 8% e temperature intorno ai +22,6°C, percepite come +22,8°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 1,5km/h, con raffiche fino a 3,1km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto al 99% con temperature intorno ai +22,5°C, percepite come +22,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord Est a 1,7km/h. L’umidità si attesterà al 71%.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia moderata con una copertura del 100% e temperature intorno ai +21,6°C, percepite come +22,2°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 10,4km/h, con raffiche fino a 13,3km/h. L’umidità sarà del 93%.

In serata, la pioggia continuerà ad essere presente con una copertura del 100% e temperature intorno ai +20,4°C, percepite come +21,1°C. Il vento sarà più intenso, proveniente da Sud – Sud Est a 41,4km/h, con raffiche fino a 41km/h. L’umidità salirà al 97% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In conclusione, il fine settimana a Campi Bisenzio vedrà una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da una giornata soleggiata e calda a Sabato, a una Domenica caratterizzata da piogge moderate e venti intensi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche in evoluzione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.