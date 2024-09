Previsioni Meteo Campi Bisenzio: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Campi Bisenzio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, ma l’umidità elevata e il vento sostenuto contribuiranno a creare una sensazione di disagio.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,5°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che raggiungerà il 92%. Il vento soffierà da sud con intensità variabile, raggiungendo punte di 20,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere. La temperatura si manterrà attorno ai 19°C, con picchi fino a 20,8°C intorno alle 10:00. Il vento si farà più forte, con raffiche che potranno arrivare fino a 49,7 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 79%.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di 22,8°C intorno alle 11:00. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 55%. Il vento, pur mantenendosi sostenuto, potrebbe mostrare un lieve calo di intensità.

La sera si presenterà con piogge leggere che riprenderanno, portando a una temperatura di circa 16°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 86%, e il vento si attenuerà, ma rimarrà presente con raffiche fino a 36,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento significativo. Si prevede che le condizioni di instabilità continuino, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli abitanti dovranno prepararsi a un clima variabile e umido, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una sensazione di freschezza accentuata dal vento.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.43 mm 8.6 S max 23.2 Ostro 91 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +18.3° perc. +18.6° 1.06 mm 13.8 SSO max 41.4 Libeccio 93 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +19.5° perc. +19.7° 0.4 mm 21.6 SO max 45.8 Libeccio 83 % 1005 hPa 10 pioggia leggera +20.8° perc. +20.9° 0.35 mm 25.6 OSO max 47.2 Libeccio 73 % 1005 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +22° prob. 10 % 29.3 SO max 51.6 Libeccio 52 % 1004 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° prob. 9 % 23.5 SO max 45.3 Libeccio 56 % 1004 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° prob. 40 % 19.1 OSO max 38.3 Libeccio 63 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +16.2° perc. +16.2° 0.91 mm 0.9 ONO max 12.9 Maestrale 86 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:26

