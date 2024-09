Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì a Cernusco sul Naviglio, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature che si manterranno intorno ai +17,7°C. Il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni. L’umidità sarà elevata. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature in aumento fino a +27,5°C nel pomeriggio. Il vento sarà leggero e l’umidità diminuirà. Domenica, dopo una notte serena, si prevede l’arrivo della pioggia con temperature più fresche. Le condizioni meteorologiche varieranno notevolmente durante il fine settimana, con temperature che oscilleranno tra +17,7°C e +27,5°C.

Venerdì 6 Settembre

Nella notte a Cernusco sul Naviglio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,7°C, con una percezione di +17,9°C. Il vento soffierà a 3,7km/h proveniente da Nord con raffiche fino a 4,3km/h. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina, le nubi si diraderanno lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 36%. Le temperature saliranno fino a +18,8°C, percepite come +19,1°C. Il vento sarà debole, attorno ai 5,2km/h, proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà all’89%.

Nel pomeriggio le nubi saranno ancora presenti, con una copertura del 60%. Le temperature massime raggiungeranno i +25,5°C, con una percezione termica costante di +25,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,5km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 56%.

In serata le nubi si manterranno, con una copertura del 48%. Le temperature caleranno a +21,9°C, percepite come +22,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 5,6km/h con raffiche fino a 8,3km/h. L’umidità salirà al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa al 29%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,8°C, percepite come +19,9°C. Il vento sarà debole, attorno ai 1,5km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà all’81% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Al mattino il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +20,9°C, percepite come +21°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 1,5km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 76%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,5°C, con una percezione termica di +27,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6km/h, proveniente da Sud. L’umidità sarà al 47%.

In serata le nubi saranno sparse, con una copertura del 39%. Le temperature caleranno a +23,4°C, percepite come +23,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 3,2km/h. L’umidità salirà al 61%.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa al 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,4°C, percepite come +21,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 4,5km/h con raffiche fino a 4,8km/h. L’umidità sarà al 66% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Al mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa al 13%. Le temperature si attesteranno sui +21°C, percepite come +20,8°C. Il vento sarà debole, attorno ai 0,8km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà al 67%.

Nel pomeriggio le nubi saranno sparse, con una copertura del 12%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,5°C, con una percezione termica di +27,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6km/h, proveniente da Sud. L’umidità sarà al 47%.

In serata la pioggia farà la sua comparsa, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature caleranno a +20,7°C, percepite come +20,8°C. Il vento soffierà da Est a 3,3km/h. L’umidità salirà al 72% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cernusco sul Naviglio si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche. Dalla copertura nuvolosa del Venerdì, si passerà al cielo sereno del Sabato, per poi affrontare la pioggia della Domenica. Le temperature oscilleranno tra i +17,7°C e i +27,5°C, con venti leggeri e umidità variabile. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni previste per Domenica e prepararsi adeguatamente per affrontare le variazioni climatiche del fine settimana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.