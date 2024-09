Previsioni Meteo Cologno Monzese: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cologno Monzese di Venerdì 13 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 11,2°C e i 19,6°C. La presenza di venti leggeri e moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 11,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 61%, mentre la velocità del vento sarà di circa 2,1 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 14,2°C e una copertura nuvolosa ridotta al 2%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che raggiungeranno i 3,9 km/h. L’umidità scenderà al 58%, rendendo la mattinata particolarmente piacevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di poche nuvole. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà il suo picco di 19,6°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 22%. I venti si intensificheranno, con velocità che toccheranno i 12,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 51%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto. Alle 19:00, la temperatura scenderà a 14,3°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. I venti si faranno più forti, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,5 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi al 70%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per il fine settimana. Si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, rendendo le giornate più piacevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.6° perc. +10.9° Assenti 2.5 NO max 5.5 Maestrale 79 % 1007 hPa 4 cielo sereno +10.8° perc. +10° Assenti 1.3 S max 3.8 Ostro 79 % 1008 hPa 7 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° Assenti 3.9 O max 6.8 Ponente 70 % 1009 hPa 10 cielo sereno +16.9° perc. +15.8° Assenti 4 S max 8.3 Ostro 45 % 1010 hPa 13 poche nuvole +19.6° perc. +18.6° Assenti 9.9 ESE max 13.6 Scirocco 39 % 1010 hPa 16 nubi sparse +17° perc. +16.3° Assenti 9.6 ESE max 11.2 Scirocco 58 % 1012 hPa 19 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 5.5 NE max 10.5 Grecale 70 % 1015 hPa 22 nubi sparse +12.5° perc. +11.3° Assenti 9.5 NNO max 28.9 Maestrale 57 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.