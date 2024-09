Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo di Sabato 28 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino al mattino. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature. La serata si presenterà serena, con temperature in calo e venti moderati.

Nella notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma prevalentemente alta, con una umidità che si manterrà sopra il 90%. I venti soffieranno da est, con intensità moderata.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili, con piogge moderate che interesseranno la zona fino a metà mattinata. Le temperature si aggireranno attorno ai 12-14°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà totale, e i venti continueranno a soffiare da nord-est, aumentando la sensazione di freschezza. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere i 2-3 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a schiarite. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 18°C, con una percezione termica che potrà arrivare a 18,2°C. I venti si attenueranno, mantenendosi comunque freschi e provenienti da ovest. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

La sera si presenterà serena, con cieli completamente sgombri da nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a toccare i 12°C. I venti, pur mantenendo una certa intensità, non creeranno disagi, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 57%. La pressione atmosferica continuerà a salire, segnalando un consolidamento delle condizioni di bel tempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cornaredo nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Domenica si prevede un cielo sereno e temperature in aumento, mentre nei giorni successivi si assisterà a un ulteriore innalzamento delle temperature, con condizioni di bel tempo che dovrebbero perdurare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.7° perc. +15.7° prob. 59 % 7.2 E max 14 Levante 91 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.61 mm 6 E max 12.9 Levante 91 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +12.6° perc. +12.3° 2.35 mm 23 NNE max 44.3 Grecale 88 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +12.4° perc. +11.8° 0.56 mm 16.5 NNE max 36.3 Grecale 82 % 1012 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +15.4° prob. 77 % 7.6 NO max 13.2 Maestrale 62 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 9.9 O max 15.3 Ponente 53 % 1011 hPa 18 poche nuvole +15.6° perc. +15.1° Assenti 7.1 ONO max 14.8 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13.1° perc. +12° prob. 4 % 12.6 NNO max 33.9 Maestrale 57 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 19:04

