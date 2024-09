Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà sereno nella notte, con una temperatura di circa +15,5°C e umidità al 60%. Durante la mattina, si prevede un aumento della nuvolosità, con temperature che raggiungeranno +19,8°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La sera porterà un cielo coperto e un calo della temperatura fino a +16,8°C. Martedì 17 Settembre, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature intorno a +14,6°C e possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Mercoledì 18 Settembre, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +20,9°C. Giovedì 19 Settembre, si manterrà un cielo coperto e temperature in calo fino a +16,9°C.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +15,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi attorno all’1%, mentre la velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Con queste condizioni, la notte risulterà piacevole e tranquilla.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una temperatura che salirà fino a +19,8°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo l’84% alle 10:00. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 3 e 6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 35% intorno a mezzogiorno. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, anche se si consiglia di tenere d’occhio l’aumento della nuvolosità.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 58% e il 79%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 31%, rendendo l’aria più secca e confortevole. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un buon momento per godere di attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo diventerà coperto con temperature in calo fino a +16,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 10,8 km/h. L’umidità aumenterà fino al 49%, creando un’atmosfera più umida. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla, ideale per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto.

Martedì 17 Settembre

Nella notte di Martedì 17 Settembre, il cielo sarà prevalentemente coperto con una temperatura di circa +14,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 55%, mentre la velocità del vento si attesterà sui 8,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà al 51%, creando un’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con temperature che saliranno fino a +18,8°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, attestandosi al 99%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3 e 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Sarà una mattina ideale per attività all’aperto, approfittando del bel tempo.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a +17,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 94%, e si prevederanno piogge leggere con una probabilità del 45%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,6 km/h. L’umidità si attesterà al 67%, rendendo l’aria più umida e fresca. Sarà consigliabile portare un ombrello se si prevede di uscire.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo fino a +14,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 10,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, creando un’atmosfera piuttosto umida. Le precipitazioni continueranno, quindi sarà opportuno prepararsi a condizioni di pioggia.

Mercoledì 18 Settembre

Nella notte di Mercoledì 18 Settembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +14°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si attesterà sui 12,5 km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà alta, al 79%, creando un’atmosfera fresca e umida.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +20,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 49%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3 e 6 km/h. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi al 40%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattina tranquilla.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 36%, e la velocità del vento aumenterà fino a 8,7 km/h. L’umidità si manterrà al 39%, creando un’atmosfera più secca e confortevole. Sarà un buon momento per attività all’aperto, approfittando del bel tempo.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo fino a +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 4,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 58%, creando un’atmosfera più umida. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +17,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si attesterà sui 6 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà al 60%, creando un’atmosfera fresca e umida.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +18,3°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 100%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5 e 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Sarà una mattina ideale per attività al chiuso, considerando il tempo nuvoloso.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a +17,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,1 km/h. L’umidità si attesterà al 56%, creando un’atmosfera umida. Sarà consigliabile rimanere al coperto o prepararsi a condizioni di pioggia.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con temperature in calo fino a +16,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la velocità del vento si attesterà attorno ai 7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 60%, creando un’atmosfera piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da temperature moderate e una prevalenza di cielo coperto. Sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni per eventuali piogge, specialmente nei giorni di Martedì e Mercoledì.

