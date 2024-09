Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Garbagnate Milanese si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di piogge leggere durante le ore del mattino e un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 12-14°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità elevata e da venti moderati provenienti da est-nord-est.

Nella notte, le condizioni inizieranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 59%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando si registrerà una temperatura di 13,5°C alle 01:00.

Durante la mattina, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno. A partire dalle 06:00, la pioggia sarà costante, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che scenderanno fino a 12,5°C. L’umidità raggiungerà valori elevati, toccando il 91% alle 12:00, mentre le precipitazioni si accumuleranno, con un totale di circa 0,94mm entro le 10:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare, con un passaggio a cielo coperto e una temperatura che salirà fino a 13,8°C alle 16:00. Le probabilità di pioggia diminuiranno progressivamente, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 90%. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 18,8km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 11,5°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà alta, ma le precipitazioni saranno assenti, permettendo di godere di un clima più secco e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Garbagnate Milanese indicano una giornata di transizione, con piogge al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione dell’umidità, rendendo il clima più gradevole. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di un fine settimana all’insegna del sole e del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.7° perc. +12.6° Assenti 9.8 NNE max 22.6 Grecale 56 % 1013 hPa 3 nubi sparse +13.6° perc. +12.7° Assenti 10.4 ENE max 28.2 Grecale 65 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +13.1° perc. +12.6° 0.35 mm 8.5 E max 27 Levante 82 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.38 mm 12 ESE max 30.7 Scirocco 90 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +12.5° perc. +12.2° 0.58 mm 6.6 NNE max 11.6 Grecale 91 % 1020 hPa 15 cielo coperto +13.7° perc. +13.3° prob. 71 % 10.2 NNO max 16.6 Maestrale 83 % 1019 hPa 18 nubi sparse +12.4° perc. +12° prob. 38 % 7.7 NNO max 15.5 Maestrale 86 % 1020 hPa 21 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 6.9 NNO max 10.1 Maestrale 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:25

