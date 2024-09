Previsioni Meteo Gorgonzola: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gorgonzola indicano un Lunedì 30 Settembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con l’avanzare della giornata, si prevede un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto, senza precipitazioni significative.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Gorgonzola sperimenterà un cielo coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 14°C. L’umidità sarà alta, intorno al 77%, e il vento soffierà leggermente da est, con velocità che varierà tra i 3,5 km/h e i 7,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni, ma la probabilità di pioggia sarà presente, seppur bassa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 17,5°C intorno alle 11:00. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 62%. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una velocità moderata. Non si prevedono piogge, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature toccheranno un massimo di 18,8°C alle 14:00. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supererà i 4 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno nuovamente fino a circa 14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%. Il vento si farà più presente, ma rimarrà comunque moderato, senza raffiche significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gorgonzola nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento della copertura solare e temperature che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Gorgonzola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° prob. 6 % 7.3 E max 19.2 Levante 77 % 1024 hPa 3 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 10 % 4.8 E max 12.2 Levante 77 % 1023 hPa 6 cielo coperto +13.8° perc. +13.3° prob. 6 % 3 ESE max 5.8 Scirocco 78 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 2.2 SSE max 3.2 Scirocco 70 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° Assenti 1.7 SE max 2.5 Scirocco 58 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 2.8 S max 2.5 Ostro 57 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° Assenti 3.3 SSE max 4.2 Scirocco 70 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 4.8 ENE max 5 Grecale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:59

