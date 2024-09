Previsioni Meteo Lainate: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lainate di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente instabili, con un’alta probabilità di precipitazioni. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 97%, e le condizioni di umidità si manterranno attorno al 73%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che varieranno tra 1,7 km/h e 3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto e si registreranno temperature comprese tra 16,7°C e 18,5°C. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi già dalle 10:00, con pioggia leggera che accompagnerà la giornata. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 45% intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 73%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con forti piogge attese tra le 15:00 e le 17:00. Le temperature scenderanno fino a 15,7°C, mentre l’umidità salirà fino a 97%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 14 mm. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno raggiungere i 20,8 km/h.

La sera porterà una lieve attenuazione delle piogge, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,6°C, con umidità che si manterrà alta. Le precipitazioni continueranno, seppur in forma leggera, fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate nei prossimi giorni mostrano un miglioramento a partire da Martedì, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Lunedì, poiché le forti piogge potrebbero causare disagi. Si raccomanda di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 1 % 1.9 ENE max 2.5 Grecale 73 % 1016 hPa 3 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 2.8 SE max 4.9 Scirocco 76 % 1014 hPa 6 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° prob. 8 % 2.5 E max 4.1 Levante 78 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° prob. 20 % 3.9 SSE max 5.4 Scirocco 74 % 1014 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° prob. 45 % 4.9 ENE max 9.7 Grecale 73 % 1013 hPa 15 forte pioggia +16.2° perc. +16.3° 4.24 mm 5.4 NNO max 9.5 Maestrale 93 % 1011 hPa 18 forte pioggia +15.7° perc. +15.9° 4.89 mm 9.5 NNE max 21.6 Grecale 96 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.15 mm 1.3 O max 2.7 Ponente 93 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:14

