Previsioni Meteo Lainate: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Lainate si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a manifestarsi, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 6,4 km/h da nord.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Le nuvole copriranno il cielo e le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 13°C e i 19°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica continuerà a essere caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 20°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 56%. Anche in questa fase della giornata, la probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni non si preannunciano particolarmente intense. Il vento si farà più leggero, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un ulteriore cambiamento. Si prevede un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le piogge leggere torneranno a farsi sentire, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 30%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare a 4,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lainate nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia e nuvolosità, si prevede un ritorno del sole e un innalzamento delle temperature, con un clima più stabile e asciutto. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di giornate più soleggiate e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.38 mm 6.4 N max 15.8 Tramontana 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° prob. 25 % 4.6 ONO max 8.8 Maestrale 90 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13.1° prob. 13 % 6.4 O max 12.9 Ponente 89 % 1010 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 6.2 O max 8.7 Ponente 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° prob. 10 % 5.4 OSO max 6 Libeccio 57 % 1010 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +19.9° prob. 31 % 3.9 SSO max 4.5 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 nubi sparse +17.6° perc. +17.3° prob. 46 % 0.3 SSO max 1.6 Libeccio 72 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +15.9° perc. +15.7° 0.45 mm 2.1 NE max 3.6 Grecale 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.