Previsioni Meteo Lainate: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Lainate indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e, infine, in una serata completamente coperta. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi massimi intorno ai 21,4°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 11,4 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 12°C. La mattina si presenterà con un cielo sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fase della giornata, il vento sarà debole, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a un cielo coperto. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 19°C. La ventilazione rimarrà leggera, ma l’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 62% entro le ore serali.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%, e le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lainate mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a condizioni più grigie e umide nei giorni successivi. È consigliabile prepararsi a un clima variabile, mantenendo a mente che le temperature notturne potrebbero scendere ulteriormente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Lainate

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12° perc. +11.2° Assenti 8.4 NNO max 14.7 Maestrale 73 % 1021 hPa 3 cielo sereno +11.6° perc. +10.7° Assenti 7.7 NNO max 12.4 Maestrale 73 % 1020 hPa 6 cielo sereno +11.9° perc. +11° Assenti 5.5 N max 8.1 Tramontana 71 % 1020 hPa 9 cielo sereno +17.9° perc. +17.1° Assenti 1 SSO max 2.3 Libeccio 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.2° perc. +20.5° Assenti 4.2 S max 3.5 Ostro 41 % 1019 hPa 15 nubi sparse +20.2° perc. +19.5° Assenti 7.5 S max 6.8 Ostro 45 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° Assenti 2.6 ONO max 3.9 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 2.7 NO max 4.3 Maestrale 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

