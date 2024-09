Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Novate Milanese indicano cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. Dopo una notte con cielo sereno, si prevede pioggia leggera al mattino, seguita da un pomeriggio con poche nuvole e temperature in aumento. La sera sarà caratterizzata da cielo sereno. Martedì, il tempo sarà prevalentemente sereno con temperature stabili. Tuttavia, mercoledì e giovedì sono attese precipitazioni, con piogge leggere e copertura nuvolosa variabile. Si consiglia di monitorare attentamente le previsioni per adattarsi ai cambiamenti climatici imminenti.

Lunedì 2 Settembre

Notte

Durante la notte a Novate Milanese, cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si aggireranno intorno ai +23,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a 2,1km/h. La probabilità di precipitazioni è del 10% con intensità di pioggia assente. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature saranno intorno ai +21,3°C, con una brezza proveniente da Sud a 4km/h. La probabilità di precipitazioni è del 30% con un’intensità di 0.42mm. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 22%. Le temperature saliranno fino a +30°C, con una brezza leggera da Sud Ovest a 7,8km/h. La probabilità di precipitazioni è del 42% con intensità di pioggia assente. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera

In serata, si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 7%. Le temperature si attesteranno sui +22,2°C, con una brezza leggera da Est – Nord Est a 5,8km/h. La probabilità di precipitazioni è del 15% con un’intensità di 0.13mm. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte

Durante la notte a Novate Milanese, si prevede poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,8°C, con una leggera brezza da Sud Est a 4,4km/h. La probabilità di precipitazioni è del 67% con intensità di pioggia assente. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saranno intorno ai +20,6°C, con una brezza da Ovest – Sud Ovest a 3,4km/h. La probabilità di precipitazioni è del 12% con intensità di pioggia assente. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura del 0%. Le temperature saliranno fino a +31,1°C, con una brezza leggera da Sud Ovest a 7,7km/h. La probabilità di precipitazioni è del 13% con intensità di pioggia assente. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera

In serata, si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +22,2°C, con una brezza leggera da Est – Nord Est a 5,8km/h. La probabilità di precipitazioni è del 15% con un’intensità di 0.13mm. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte

Durante la notte a Novate Milanese, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una brezza da Sud – Sud Ovest a 4,3km/h. La probabilità di precipitazioni è del 64% con un’intensità di 0.14mm. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature saranno intorno ai +21,6°C, con una brezza da Sud – Sud Est a 4,3km/h. La probabilità di precipitazioni è del 75% con un’intensità di 0.46mm. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura del 41%. Le temperature saliranno fino a +21,2°C, con una brezza da Nord – Nord Est a 4,9km/h. La probabilità di precipitazioni è del 80% con intensità di pioggia di 0.21mm. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si attesteranno sui +20,4°C, con una brezza da Est – Nord Est a 5,7km/h. La probabilità di precipitazioni è del 82% con un’intensità di 0.79mm. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte

Durante la notte a Novate Milanese, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una brezza da Nord a 14,9km/h. La probabilità di precipitazioni è del 73% con un’intensità di 0.61mm. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature saranno intorno ai +21,1°C, con una brezza da Nord a 13,8km/h. La probabilità di precipitazioni è del 79% con un’intensità di 0.62mm. L’umidità sarà dell’79% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura del 79%. Le temperature saliranno fino a +20,3°C, con una brezza da Nord a 14,3km/h. La probabilità di precipitazioni è dell’86% con intensità di pioggia di 0.86mm. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 80%. Le temperature si attesteranno sui +20°C, con una brezza da Nord – Nord Ovest a 12,9km/h. La probabilità di precipitazioni è dell’88% con un’intensità di 0.79mm. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Novate Milanese, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e alla variazione delle temperature. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.