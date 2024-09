Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Novate Milanese prevedono una giornata caratterizzata da variabilità delle condizioni atmosferiche. La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà tra il 41% e il 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, salendo gradualmente fino a +24,8°C verso mezzogiorno.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà maggiormente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95% intorno alle 13:00. Le temperature massime si attesteranno sui +25,6°C. Nel tardo pomeriggio e in serata le nubi si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura intorno al 15-16%. Le temperature si manterranno gradevoli, intorno ai +20-22°C.

Le condizioni del vento saranno generalmente tranquille, con velocità che non supereranno i 6-7 km/h. L’umidità relativa dell’aria si manterrà elevata, intorno al 90% al mattino e scendendo al 55-60% nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata.

In base alla situazione attesa per Venerdì 6 Settembre, possiamo concludere che a Novate Milanese si avrà un inizio di giornata con nubi sparse, seguito da un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori massimi intorno ai +25°C. Le condizioni del vento saranno lievi e non sono previste precipitazioni significative.

Per i prossimi giorni a Novate Milanese, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo generalmente sereno e temperature che si manterranno stabili attorno ai +25°C. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle previsioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +18.6° 0.26 mm 4.8 E max 13.9 Levante 96 % 1012 hPa 3 cielo coperto +17.3° perc. +17.7° prob. 32 % 4.2 ESE max 10.4 Scirocco 97 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.7° perc. +18° prob. 28 % 2 ESE max 4.7 Scirocco 94 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.5° perc. +21.6° prob. 8 % 3.9 S max 4.1 Ostro 75 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.9° prob. 14 % 3.6 SO max 2.6 Libeccio 59 % 1013 hPa 15 nubi sparse +25.4° perc. +25.5° prob. 1 % 6.5 SSO max 5.4 Libeccio 55 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22.4° perc. +22.5° prob. 1 % 3.9 SO max 4.1 Libeccio 67 % 1014 hPa 21 poche nuvole +21.2° perc. +21.3° Assenti 5.3 NNO max 5.4 Maestrale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:46

