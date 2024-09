Previsioni Meteo Pontassieve: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera e cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +13,9°C e i +16,9°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante tutto il giorno. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 40 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registrerà pioggia leggera con temperature intorno ai +16,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà attorno al 76%. I venti soffieranno da Nord Est a una velocità di circa 8,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 15,6 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si manterranno tra i +15°C e i +16,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,7 km/h alle 11:00, con raffiche che potranno toccare i 39,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 69%.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà simile, con pioggia leggera prevista fino alle 17:00. Le temperature si attesteranno attorno ai +14,4°C e i +16,8°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, con intensità che varierà tra i 11,5 km/h e i 18,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 94%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +14,2°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,24 mm. I venti si faranno più leggeri, ma le raffiche potranno ancora toccare i 38,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pontassieve indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di ulteriori precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La settimana si prospetta quindi all’insegna di un clima fresco e umido, tipico della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.17 mm 8.4 NE max 15.1 Grecale 82 % 1012 hPa 4 cielo coperto +14.5° perc. +14.2° prob. 61 % 8.9 NE max 17.1 Grecale 86 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.12 mm 10.3 NNE max 32 Grecale 81 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +16° perc. +15.7° 0.11 mm 16.8 NE max 36.5 Grecale 77 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.2 mm 18.5 NE max 40.5 Grecale 78 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.38 mm 13.1 NNE max 31.7 Grecale 83 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.6 mm 9.3 NNE max 22.4 Grecale 96 % 1016 hPa 22 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.71 mm 11 NE max 33.8 Grecale 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.