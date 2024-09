Previsioni Meteo Pontassieve: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Pontassieve si troverà ad affrontare un clima caratterizzato da una predominanza di nuvole, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che oscilleranno intorno ai 12°C. Con l’avanzare della giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con una temperatura che si attesterà attorno ai 12,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 32%, e il vento soffierà leggermente da Est-Nord Est a una velocità di circa 6 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 66%, garantendo un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15,5°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non ostacoleranno la luce del sole. Tuttavia, già dalle 11:00, si inizieranno a notare nubi sparse e una temperatura che toccherà i 21,5°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà significativamente. A partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi al 41%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si faranno più grigie. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno fino a 14°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 79%. La velocità del vento si ridurrà, creando un’atmosfera calma e tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Lunedì, è consigliabile prepararsi a un clima prevalentemente nuvoloso e fresco, ideale per attività al chiuso o passeggiate in ambienti riparati.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12° perc. +11° Assenti 5.9 ENE max 5.5 Grecale 67 % 1024 hPa 4 poche nuvole +11.6° perc. +10.7° Assenti 5.8 ENE max 5.2 Grecale 71 % 1023 hPa 7 poche nuvole +15.5° perc. +14.6° Assenti 2.9 ENE max 4 Grecale 59 % 1023 hPa 10 poche nuvole +21.1° perc. +20.4° Assenti 5.5 O max 6.2 Ponente 42 % 1022 hPa 13 cielo coperto +21.9° perc. +21.2° Assenti 8.1 O max 8.6 Ponente 41 % 1020 hPa 16 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° Assenti 6.3 O max 7.5 Ponente 56 % 1019 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 1.9 SE max 3.6 Scirocco 74 % 1021 hPa 22 cielo coperto +13.6° perc. +13.2° Assenti 1.9 E max 2.6 Levante 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:51

