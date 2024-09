Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Rho indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. Con l’avanzare della mattina, le nuvole lasceranno spazio a momenti di sole, mentre nel pomeriggio si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 38% e una temperatura di 17,2°C. La situazione si manterrà stabile fino alle prime ore del mattino, quando il cielo diventerà cielo coperto con una temperatura che scenderà leggermente a 16,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,1 km/h e i 6,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a cielo sereno intorno alle ore 13:00. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,8°C nel pomeriggio, con un’umidità che si attesterà attorno al 37%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,8 km/h nel pomeriggio, rendendo la giornata particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Nel corso della sera, si prevede un ritorno delle nubi e la possibilità di pioggia leggera a partire dalle ore 19:00, con temperature che scenderanno a 20,2°C. Le precipitazioni saranno deboli, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 31%. La temperatura continuerà a scendere, raggiungendo i 17,9°C entro la mezzanotte, con un cielo che rimarrà coperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rho nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un fine settimana che si preannuncia più soleggiato e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 1 % 4.3 NNE max 4.8 Grecale 74 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +16.5° perc. +16.2° 0.1 mm 6.3 NNO max 8.2 Maestrale 76 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 6.9 N max 11.8 Tramontana 71 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 5.7 NNO max 7.6 Maestrale 49 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.1° Assenti 4 SSO max 4.9 Libeccio 39 % 1020 hPa 15 cielo sereno +24.3° perc. +23.8° Assenti 8.2 SSE max 7.5 Scirocco 39 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.5° Assenti 6 SE max 15.7 Scirocco 55 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° prob. 31 % 6.7 ENE max 14.8 Grecale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:19

