Previsioni Meteo Rimini: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Rimini si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 68%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si assisterà a un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 18,4°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si attesteranno tra i 17,4°C e i 17,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, oscillando tra il 16% e il 19%. Il vento si farà leggermente più intenso, raggiungendo velocità di circa 10 km/h. L’umidità, pur mantenendosi alta, potrebbe mostrare lievi fluttuazioni, attestandosi attorno al 69%.

La sera non porterà cambiamenti significativi, con temperature che scenderanno lentamente fino a 17,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e la probabilità di pioggia si manterrà bassa, attorno al 19%. Il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Domani e dopodomani si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno comunque fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non annunciano un ritorno immediato di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 6.5 SSE max 7 Scirocco 66 % 1019 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 5.9 SE max 6.4 Scirocco 68 % 1018 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 6.7 SE max 7.8 Scirocco 69 % 1017 hPa 9 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° Assenti 7.4 SE max 8.2 Scirocco 64 % 1017 hPa 12 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° Assenti 4.8 ESE max 4.5 Scirocco 64 % 1016 hPa 15 cielo coperto +17.8° perc. +17.4° prob. 18 % 8.6 ESE max 10.1 Scirocco 69 % 1014 hPa 18 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° prob. 16 % 9.1 SE max 11.1 Scirocco 69 % 1013 hPa 21 cielo coperto +17.3° perc. +17° prob. 22 % 1.8 SSO max 5.3 Libeccio 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.