Previsioni Meteo Rozzano: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Rozzano indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino al mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98%.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno una persistenza della pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 15,5°C e i 17,7°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,7 km/h e i 5,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 55%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse sostituiranno il cielo coperto, e le temperature raggiungeranno un massimo di 20,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 80%, e la probabilità di pioggia si ridurrà notevolmente.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,3°C. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, e l’umidità si attesterà attorno all’88%. Non si prevedono precipitazioni significative, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Rozzano indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un pomeriggio e una sera più sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più luminose e asciutte.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Rozzano

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.91 mm 6.4 O max 7.8 Ponente 98 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.23 mm 4 O max 6.5 Ponente 97 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.29 mm 3.3 OSO max 3.7 Libeccio 96 % 1006 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 55 % 0.6 NO max 2.5 Maestrale 94 % 1008 hPa 12 cielo coperto +17.7° perc. +17.9° prob. 41 % 5.5 NE max 8.6 Grecale 90 % 1007 hPa 15 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° prob. 31 % 6 E max 11 Levante 80 % 1006 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +18° prob. 30 % 8 ENE max 8.3 Grecale 85 % 1006 hPa 21 cielo sereno +16.3° perc. +16.3° prob. 36 % 4.8 SE max 10.9 Scirocco 88 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:05

