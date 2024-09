Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che scenderà fino a +15,5°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e un aumento della temperatura fino a +22,3°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere completamente coperto, mantenendo temperature simili a quelle della mattina. La sera si prevede nuovamente nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +18°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 86% e una temperatura di +16,8°C. La situazione non cambierà molto nelle ore successive, con temperature che scenderanno lentamente. La mattina inizierà con nubi sparse, con una temperatura che raggiungerà i +17°C alle 07:00 e salirà fino a +23°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,7 km/h e 3,7 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,5 km/h alle 15:00. L’umidità si attesterà intorno al 51%, creando una sensazione di calore moderato. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori intorno al 5%.

La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +18°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 89% alle 23:00. La velocità del vento sarà contenuta, con valori attorno ai 3,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Donato Milanese nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno stabili ma fresche. Domani si prevede un leggero miglioramento, mentre dopodomani le nubi potrebbero tornare a coprire il cielo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di sole pieno nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 4.4 NE max 4.9 Grecale 74 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 0.3 O max 1.2 Ponente 78 % 1019 hPa 6 cielo coperto +15.7° perc. +15.4° Assenti 2.8 SSO max 3.1 Libeccio 80 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.1° perc. +19.8° Assenti 1.8 S max 1.6 Ostro 63 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.7° Assenti 3.7 SE max 4.1 Scirocco 50 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.3° prob. 5 % 5.5 SSE max 4.4 Scirocco 51 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 4 % 3.6 SE max 4.1 Scirocco 64 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.6 E max 4 Levante 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:15

