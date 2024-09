Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche. Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,7°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 21°C nel corso della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto e a temperature in calo. La sera si concluderà con condizioni di cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 15,5°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con nubi sparse e una temperatura di 12,7°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno agli 8,4 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, e si prevede un aumento della temperatura fino a 21°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 30% di nubi. La velocità del vento sarà più leggera, attorno ai 5 km/h, e l’umidità scenderà al 46%. Questo periodo di bel tempo favorirà attività all’aperto, con condizioni ideali per godere di una passeggiata o di un caffè all’aperto.

Nel pomeriggio, però, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo. Il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando a 19,2°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, fino a 10,9 km/h, e l’umidità risalirà al 58%. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo grigio potrebbe influenzare il morale di chi si trova all’aperto.

La sera continuerà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori attorno ai 5 km/h, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 71%. Le condizioni meteo non cambieranno significativamente durante la notte, con il cielo che rimarrà nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Milanese nei prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana con temperature gradevoli e cieli sereni, seguiti da un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di approfittare delle ore di sole nella mattina e di prepararsi a condizioni più grigie nel pomeriggio e nella sera. Le temperature tenderanno a rimanere fresche nei giorni successivi, con un clima che potrebbe richiedere un abbigliamento più pesante.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 8.4 NNO max 12.8 Maestrale 75 % 1020 hPa 3 poche nuvole +12° perc. +11.2° Assenti 5.7 NO max 7.6 Maestrale 74 % 1020 hPa 6 poche nuvole +12.2° perc. +11.5° Assenti 3.5 ONO max 4.5 Maestrale 74 % 1020 hPa 9 cielo sereno +17.7° perc. +17° Assenti 2.2 SO max 3 Libeccio 55 % 1020 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.4° Assenti 5 SE max 5.4 Scirocco 46 % 1020 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° Assenti 10.9 SE max 11.2 Scirocco 58 % 1019 hPa 18 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 2.5 N max 4.9 Tramontana 68 % 1019 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° Assenti 5 ONO max 5.4 Maestrale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.