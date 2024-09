Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Venerdì si prevede un cielo coperto con temperature che scenderanno fino a +11,1°C in serata. Le piogge, inizialmente leggere, diventeranno moderate, accumulando fino a 3,42 mm entro le prime ore del mattino. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 62% e il 92%. Sabato, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che raggiungeranno i 20,4°C nel pomeriggio e senza precipitazioni. Domenica, invece, si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 22,9°C, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì, a partire dalle 00:00, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 96% e una temperatura di +17,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai +16,8°C. La velocità del vento si attesterà sui 6,7 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 13 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 13%, quindi non si prevedono piogge significative. L’umidità sarà al 62% e la pressione atmosferica a 1003 hPa.

Proseguendo verso le 01:00, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura in calo a +16,6°C e una temperatura percepita di +16°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 9,4 km/h, con raffiche fino a 17,4 km/h. La probabilità di pioggia salirà al 37%. L’umidità aumenterà al 67%.

Dalle 02:00 alle 05:00, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a +15,1°C alle 03:00. In questo intervallo, si verificheranno piogge, inizialmente leggere e poi moderate, con accumuli che raggiungeranno i 3,42 mm entro le 05:00. La velocità del vento varierà tra 10,9 km/h e 12,5 km/h, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 70% e il 92%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni rimarranno instabili, con piogge moderate e temperature comprese tra +11,5°C e +12,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale al 100% e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,92 mm entro le 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 8 km/h e 14,8 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le piogge si attenueranno, passando a leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +13,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si manterrà alta, attorno all’89%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà coperto con temperature in calo fino a +11,1°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. La pressione atmosferica aumenterà leggermente, raggiungendo 1014 hPa.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato inizierà con un cielo coperto alle 00:00, con una temperatura di +10,7°C e una temperatura percepita di +10,2°C. La velocità del vento sarà bassa, attorno ai 3,5 km/h, con direzione Sud-Sud Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà al 92%.

Dalle 01:00 alle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra +10,2°C e +10,9°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 3 km/h. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà attorno al 90%.

Nella mattina, dalle 07:00 alle 12:00, il cielo sarà prevalentemente coperto. Le temperature saliranno fino a +19,6°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +18,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà fino al 42%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno attorno ai 20,4°C. Il cielo continuerà a essere coperto, ma senza precipitazioni. La velocità del vento varierà tra 4,4 km/h e 6,4 km/h.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo fino a +14,5°C. L’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 56%. Non si prevedono piogge, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica inizierà con un cielo coperto alle 00:00, con una temperatura di +14,1°C e una temperatura percepita di +13°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità sarà al 57%.

Dalle 01:00 alle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse e poche nuvole. Le temperature oscilleranno tra +12,8°C e +13,4°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 3 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

Nella mattina, dalle 07:00 alle 12:00, il cielo sarà sereno. Le temperature saliranno fino a +22,3°C alle 12:00, con una temperatura percepita di +21,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà fino al 40%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si attesteranno attorno ai 22,9°C. Il cielo continuerà a essere sereno, senza precipitazioni. La velocità del vento varierà tra 11,4 km/h e 14,5 km/h.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà sereno con temperature in calo fino a +16,2°C. Non si prevedono piogge, e l’umidità aumenterà leggermente, mantenendosi attorno al 79%.

In conclusione, il fine settimana a Scandicci si presenterà con un Venerdì piovoso e fresco, seguito da un Sabato nuvoloso ma in miglioramento, fino a culminare in una Domenica serena e soleggiata. Gli amanti del sole potranno approfittare della Domenica per attività all’aperto, mentre il Venerdì richiederà un abbigliamento adeguato per le piogge.

