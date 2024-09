Previsioni Meteo Segrate: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Segrate indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità e temperature moderate. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 95%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 15%.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 14,1°C a un massimo di 17,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, oscillando tra il 96% e l’88%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature toccheranno il picco di 19,2°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 27%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con una velocità del vento che si manterrà intorno ai 3,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 53%, offrendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 15,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 92%. Anche in questo caso, la probabilità di pioggia rimarrà assente, e l’umidità si attesterà attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Segrate indicano un inizio di Ottobre con condizioni simili, caratterizzate da nuvolosità e temperature moderate. Si prevede che il meteo rimanga stabile, con possibilità di schiarite nei giorni successivi, ma senza significativi cambiamenti climatici. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni attuali non promettono un’immediata inversione di tendenza.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° prob. 7 % 7.3 E max 20.4 Levante 77 % 1024 hPa 3 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 11 % 5.4 E max 16.4 Levante 76 % 1023 hPa 6 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° prob. 7 % 4 ESE max 8 Scirocco 76 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +15° Assenti 2.4 SSE max 3.4 Scirocco 67 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.9° perc. +18.3° Assenti 2.7 ESE max 2.7 Scirocco 55 % 1022 hPa 15 nubi sparse +19.1° perc. +18.4° Assenti 3.2 SSE max 2.2 Scirocco 54 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.5° perc. +16° Assenti 4.5 SSE max 5.8 Scirocco 67 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.4° perc. +14.9° Assenti 4.5 E max 4.6 Levante 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:59

