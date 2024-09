Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Sesto Fiorentino indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 21,6°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 32,4 km/h. L’umidità si attesterà su livelli variabili, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14°C. La mattina inizierà con poche nuvole e temperature in aumento, che toccheranno i 15,9°C alle 07:00. Le nubi sparse si faranno più presenti intorno alle 08:00, ma non si prevedono precipitazioni. La temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 21°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che toccheranno il picco di 21,6°C alle 13:00. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 5,4 km/h e i 10,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 39%, garantendo un comfort climatico ottimale. Le condizioni di cielo sereno continueranno fino a sera, con una leggera diminuzione delle temperature.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 14,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. L’umidità salirà fino a raggiungere il 65% durante la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili e gradevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede un lieve aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre la ventilazione leggera garantirà un clima piacevole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.5° Assenti 8.5 NNE max 22.9 Grecale 84 % 1020 hPa 4 poche nuvole +14° perc. +13.5° Assenti 11.7 NNE max 31 Grecale 76 % 1021 hPa 7 poche nuvole +15.9° perc. +15.2° Assenti 7.6 NE max 24.6 Grecale 63 % 1022 hPa 10 nubi sparse +20.3° perc. +19.5° Assenti 13 NE max 17.9 Grecale 44 % 1023 hPa 13 poche nuvole +21.6° perc. +20.8° Assenti 10.4 NE max 10.4 Grecale 39 % 1022 hPa 16 cielo sereno +19.9° perc. +19.2° Assenti 6.9 NE max 10.3 Grecale 47 % 1022 hPa 19 poche nuvole +15.3° perc. +14.5° Assenti 5.6 NE max 7.8 Grecale 62 % 1024 hPa 22 nubi sparse +13.9° perc. +13° Assenti 5 NE max 7.1 Grecale 65 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:54

