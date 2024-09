Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Giovedì 19 Settembre a Sesto San Giovanni si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con una leggera possibilità di pioggia nella sera. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 22°C durante il pomeriggio, con un calo previsto nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99% nel pomeriggio, mentre nel mattino si assisterà a una leggera diminuzione della nuvolosità.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6 e i 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 69%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel mattino, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma si registrerà una leggera diminuzione della stessa. Le previsioni del tempo indicano che le condizioni rimarranno stabili, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, si prevede che le temperature raggiungano il picco di 22°C intorno alle 12:00 e 13:00, per poi scendere gradualmente. La nuvolosità rimarrà alta, con un 99% di copertura, e la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, toccando il 18% verso le 15:00. Tuttavia, le precipitazioni non si presenteranno in modo significativo.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere attese intorno alle 20:00, quando la temperatura scenderà a 17,5°C. La probabilità di pioggia sarà più alta, con valori che raggiungeranno il 72%. Le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno verso la notte, con un cielo che passerà a nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 16°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto San Giovanni indicano una giornata nuvolosa con temperature che varieranno tra i 15°C e i 22°C. Le condizioni rimarranno stabili, ma con un aumento della probabilità di pioggia nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della temperatura e una diminuzione della nuvolosità, rendendo i giorni successivi più favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 6.4 ONO max 13.9 Maestrale 69 % 1019 hPa 3 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 7.7 NO max 17.9 Maestrale 70 % 1017 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 4.8 NO max 12.3 Maestrale 68 % 1017 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +19.6° Assenti 3.3 SO max 3.6 Libeccio 48 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.3° prob. 1 % 8.3 SSE max 11.5 Scirocco 41 % 1017 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° prob. 18 % 5 SE max 14.9 Scirocco 54 % 1017 hPa 18 cielo coperto +19.1° perc. +18.6° prob. 14 % 5.2 NE max 6.8 Grecale 62 % 1018 hPa 21 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° prob. 8 % 6.9 NNE max 11.4 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:21

