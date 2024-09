Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Sesto San Giovanni si troverà a vivere un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da un massimo di 21,4°C a un minimo di 13°C. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un cielo sereno che favorirà un aumento delle temperature. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a una sensazione di freschezza. La sera sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature in calo.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle prime luci dell’alba, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 21,4°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto, con una temperatura massima di 21,3°C alle 13:00, che inizierà a scendere nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% entro la sera, con temperature che scenderanno a 16,1°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Le previsioni del tempo per i giorni successivi indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima variabile e temperature che si manterranno su valori gradevoli, ma con un aumento della nuvolosità. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero subire variazioni. In conclusione, Mercoledì 18 Settembre a Sesto San Giovanni si preannuncia come una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che lascerà spazio a un pomeriggio e una sera nuvolosi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13° perc. +12.2° Assenti 7.9 NNO max 14.3 Maestrale 72 % 1021 hPa 3 cielo sereno +12.4° perc. +11.6° Assenti 6.9 NNO max 9.4 Maestrale 70 % 1020 hPa 6 cielo sereno +12.7° perc. +11.9° Assenti 4 NNO max 4.5 Maestrale 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +18.2° perc. +17.3° Assenti 2.5 S max 2.1 Ostro 50 % 1020 hPa 12 cielo sereno +21.4° perc. +20.7° Assenti 4.4 SSE max 3.9 Scirocco 41 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.8° perc. +19.2° Assenti 9.8 SSE max 8.4 Scirocco 50 % 1019 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 4 NNO max 5.3 Maestrale 63 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° Assenti 3.9 NO max 4.7 Maestrale 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:23

