Previsioni Meteo Sesto San Giovanni: tutti i dettagli per il weekend 6 – 8 Settembre

Le previsioni meteo per Sesto San Giovanni indicano una giornata di Venerdì con cielo coperto al mattino e nubi sparse nel pomeriggio, temperature in aumento fino a +25,5°C e vento leggero. Sabato il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i +27,6°C. Domenica, dopo una notte parzialmente nuvolosa, sono previste piogge leggere in serata, con temperature intorno ai +20,7°C. Il fine settimana si prospetta variabile, con Sabato soleggiato e Domenica con possibili precipitazioni.

Venerdì 6 Settembre

Nella notte a Sesto San Giovanni, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,9°C, con una percezione di +18,2°C. Il vento soffierà a 3,6km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 4,1km/h. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante la mattina, le nubi si diraderanno lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 42%. Le temperature saliranno fino a +18,8°C, percepite come +19,1°C. Il vento sarà debole, attorno ai 4,2km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà all’88%.

Nel pomeriggio, le nubi saranno ancora sparse con una copertura del 64%. Le temperature massime raggiungeranno i +25,5°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 5,4km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà al 55%.

In serata, le nubi si diraderanno ulteriormente, con una copertura del 16%. Le temperature saranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +21,9°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,2km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà al 73%.

Sabato 7 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,2°C, con una percezione di +20,3°C. Il vento sarà debole, attorno ai 1,6km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà al 79%.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +21°C, percepite come +21,2°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 1,6km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 76%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,6°C, con una percezione di +27,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,3km/h, proveniente da Sud. L’umidità sarà al 46%.

In serata, le nubi saranno sparse con una copertura del 32%. Le temperature saranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3km/h, proveniente da Ovest. L’umidità sarà al 60%.

Domenica 8 Settembre

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 43%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C, con una percezione di +21,8°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,5km/h, proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà al 66%.

Al mattino, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 20%. Le temperature saranno intorno ai +21,4°C, percepite come +21,4°C. Il vento sarà debole, attorno ai 0,4km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 67%.

Nel pomeriggio, le nubi saranno sparse con una copertura del 18%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,6°C, con una percezione di +27,7°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,3km/h, proveniente da Sud. L’umidità sarà al 46%.

In serata, sono previste piogge leggere con una copertura del 100%. Le temperature saranno intorno ai +20,7°C, con una percezione di +20,8°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3,3km/h, proveniente da Est. L’umidità sarà al 76%.

In conclusione, il fine settimana a Sesto San Giovanni si preannuncia variabile, con una giornata di Sabato all’insegna del sole e temperature in aumento, seguita da una Domenica con possibili precipitazioni e temperature più miti. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

