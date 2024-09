Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e frequenti piogge leggere. Durante la notte, la temperatura si manterrà attorno ai 22°C, con un’umidità elevata e venti provenienti da Sud Est. Con l’arrivo della mattina, si prevede un incremento della temperatura, che raggiungerà i 24°C, accompagnato da piogge intermittenti. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con temperature in lieve calo e piogge che continueranno a manifestarsi. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, ma le piogge non si fermeranno.

Durante la notte, Trapani si troverà sotto un cielo completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,5°C. L’umidità sarà alta, intorno al 70%, e i venti soffieranno da Sud Est a una velocità di circa 12,7 km/h. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative in questa fase, ma il cielo rimarrà grigio e opprimente.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà molto. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con temperature che saliranno fino a 24,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,5 km/h, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 73%. Le previsioni meteo per le ore centrali della giornata indicano che le piogge continueranno, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,69 mm entro le ore 11:00.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 23°C. Le piogge leggere continueranno a cadere, con un’intensità che varierà, ma senza interruzioni significative. La velocità del vento si manterrà attorno ai 22 km/h, contribuendo a un clima umido e fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Le piogge leggere non si fermeranno, con accumuli che continueranno a verificarsi. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con un clima umido e piovoso. Martedì e mercoledì potrebbero presentare un miglioramento temporaneo, ma le piogge potrebbero tornare a farsi sentire. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non promettono un cambiamento significativo nel breve periodo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 4 % 13.4 SSE max 21.1 Scirocco 70 % 1015 hPa 4 cielo coperto +22° perc. +22.2° prob. 1 % 16.2 SE max 24.6 Scirocco 73 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +23.1° perc. +23.4° 0.12 mm 19.4 SSE max 31.1 Scirocco 73 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +24.4° perc. +24.8° 0.3 mm 18 S max 22.2 Ostro 70 % 1013 hPa 13 cielo coperto +24.3° perc. +24.7° prob. 71 % 22.2 SSO max 24.7 Libeccio 70 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +23.3° perc. +23.6° 0.29 mm 12.3 O max 14.7 Ponente 74 % 1013 hPa 19 nubi sparse +22.6° perc. +22.9° prob. 1 % 9.2 OSO max 10.6 Libeccio 78 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +21.9° perc. +22.3° 0.27 mm 11.4 SO max 14.4 Libeccio 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.