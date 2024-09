Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venezia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la città sperimenterà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mentre nel pomeriggio si prevede una leggera diminuzione delle temperature, accompagnata da piogge leggere nel tardo pomeriggio e nella sera.

Nella notte, Venezia avrà un cielo coperto al 100%, con temperature che varieranno da 14,3°C a 13,8°C. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere l’umidità alta, attorno al 75%. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino alle prime ore del giorno, con una temperatura percepita che si aggirerà intorno ai 13,6°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66-68%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C e il cielo continuerà a essere coperto. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioggia leggera a partire dalle 19:00. Le precipitazioni saranno minime, con valori che non supereranno i 0,24 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72-79%, e il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con un’intensità che varierà, ma senza accumuli significativi. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, creando un’atmosfera grigia e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per chi si trova in città. La situazione meteo rimarrà sotto osservazione, con possibili variazioni che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Venezia

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 8 N max 7.9 Tramontana 76 % 1019 hPa 4 cielo coperto +13.9° perc. +13.4° Assenti 5.1 NNE max 5 Grecale 77 % 1018 hPa 7 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° Assenti 6.4 NNE max 6.1 Grecale 74 % 1018 hPa 10 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 3.1 NE max 2.8 Grecale 66 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.7° perc. +16.2° Assenti 2.8 SSE max 3.2 Scirocco 67 % 1016 hPa 16 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° prob. 5 % 3.8 E max 4.4 Levante 71 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +15.7° perc. +15.3° 0.12 mm 1.6 SSO max 3.5 Libeccio 76 % 1014 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° prob. 8 % 1.8 S max 4 Ostro 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:45

