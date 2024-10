Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Abbiategrasso si troverà sotto l’influenza di condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge persistenti e temperature relativamente fresche. Durante la notte, la città registrerà piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, portando a precipitazioni più forti. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità elevata e venti moderati provenienti da nord-est. Le temperature si manterranno attorno ai 12-13°C, con valori percepiti simili.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Abbiategrasso vivrà un inizio di giornata piovoso, con pioggia leggera e una temperatura di circa 12,6°C. La situazione non cambierà molto nelle ore successive, con piogge che continueranno a cadere fino all’alba. La velocità del vento si attesterà intorno ai 2,7-5,7 km/h, rendendo l’atmosfera umida e fresca.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni meteo indicano un aumento dell’intensità delle piogge, che diventeranno moderate, con temperature che si aggireranno attorno ai 13°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno raggiungere i 8,69 mm entro le ore centrali della giornata. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno toccare i 30 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere forti, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 13,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni potrebbero superare i 5 mm. La situazione meteo non accennerà a migliorare, con piogge che si protrarranno fino alla sera.

La sera porterà un leggero miglioramento, con le piogge che diventeranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà costante. Le temperature si manterranno sui 13,6°C, e l’umidità continuerà a essere alta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Abbiategrasso indicano un miglioramento a partire da mercoledì, quando le piogge dovrebbero attenuarsi e lasciare spazio a schiarite. Tuttavia, la situazione rimarrà instabile, con possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.6° perc. +12.4° 0.32 mm 2.7 NE max 5.2 Grecale 95 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.22 mm 5.2 NE max 11.6 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.8° perc. +12.7° 1.46 mm 11.8 NE max 29.2 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +13.2° perc. +13.2° 2.25 mm 9.5 ENE max 30 Grecale 97 % 1009 hPa 12 forte pioggia +13.5° perc. +13.5° 8.69 mm 6.2 NNE max 13.9 Grecale 99 % 1005 hPa 15 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.14 mm 2.3 SSE max 14.7 Scirocco 96 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +13.6° perc. +13.5° 0.17 mm 4.3 SSO max 12.2 Libeccio 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.6° perc. +13.5° prob. 55 % 1.7 SO max 10.8 Libeccio 96 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:46

