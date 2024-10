Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 12 Ottobre a Abbiategrasso si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera possibilità di schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 13,2°C e i 17,9°C. La presenza di nuvole e l’umidità relativamente alta, che si attesterà intorno all’87%, contribuiranno a creare una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali e sud-orientali.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà in un cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 12,2°C verso le prime ore del mattino, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’86-88%. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,9 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a toccare i 17,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque sopra il 60%. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 4%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,9°C, rendendo il clima più gradevole. Tuttavia, l’umidità rimarrà attorno al 64%, e la probabilità di pioggia si attesterà tra il 18% e il 24%. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che potranno arrivare fino a 8,5 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 14,1°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’82%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.9° Assenti 5.9 NE max 6.9 Grecale 87 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.4° perc. +12° Assenti 4.9 NE max 5.9 Grecale 88 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° Assenti 4.5 NE max 5.6 Grecale 85 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 2.7 E max 3.9 Levante 72 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° prob. 4 % 5.5 SE max 6.8 Scirocco 64 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.4° perc. +16.9° prob. 18 % 7.6 S max 7.2 Ostro 66 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° prob. 13 % 4.5 SSO max 6.4 Libeccio 79 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 3 O max 3.1 Ponente 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.