Meteo Bagno a Ripoli, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Bagno a Ripoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 22°C nelle ore centrali, mentre nelle ore serali si registreranno valori più freschi, scendendo fino a 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% in serata, e non si prevedono precipitazioni.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno da un minimo di 14,5°C a un massimo di 15,6°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,4 km/h e 5 km/h, proveniente principalmente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82-88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno il 81%. Il vento si presenterà leggero, con velocità comprese tra 2,2 km/h e 4,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, arrivando al 54%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo sarà ancora coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 21-22°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 96%. Anche in questo intervallo, il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si attesterà tra il 52% e il 68%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature in calo fino a 15,9°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e l’umidità aumenterà, arrivando all’83%. Il vento continuerà a essere leggero, con velocità attorno ai 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da un clima mite, ma con un cielo prevalentemente nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessaria una certa attenzione per chi pianifica attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 4.8 ENE max 4.3 Grecale 86 % 1026 hPa 5 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 4.5 ENE max 4.1 Grecale 88 % 1026 hPa 8 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 2.9 ENE max 4.9 Grecale 75 % 1026 hPa 11 nubi sparse +22.1° perc. +21.8° Assenti 3.3 NNO max 4.4 Maestrale 57 % 1025 hPa 14 cielo coperto +22.6° perc. +22.2° Assenti 3 ONO max 4.6 Maestrale 52 % 1024 hPa 17 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 1.5 NNE max 2.3 Grecale 73 % 1024 hPa 20 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 4.4 ENE max 3.9 Grecale 82 % 1025 hPa 23 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° Assenti 4.9 ENE max 4.2 Grecale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:06

