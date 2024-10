Meteo Cernusco sul Naviglio, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Cernusco sul Naviglio si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 89%. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i 17,2°C intorno alle 11:00, mantenendo una copertura nuvolosa quasi totale. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,6°C alle 14:00, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 72%. La sera vedrà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno a 15,3°C alle 21:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si manterranno stabili attorno ai 13,9°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 2,9 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si attesterà su valori elevati, raggiungendo il 96%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 97%. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 3,1 km/h, e l’umidità inizierà a scendere leggermente, attestandosi attorno al 79%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un picco di temperatura di 18,6°C alle 14:00, con il cielo che rimarrà coperto al 100%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 2,6 km/h. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare la giornata, senza precipitazioni previste.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a 15,3°C alle 21:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando a 72%, mentre l’umidità si attesterà attorno al 89%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cernusco sul Naviglio indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza particolari variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti della stabilità atmosferica troveranno quindi in questo periodo un clima favorevole, anche se con una certa umidità e nuvolosità persistente.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.8° perc. +13.7° Assenti 1.7 NE max 1.8 Grecale 96 % 1020 hPa 4 cielo coperto +13.9° perc. +13.9° Assenti 2.9 NE max 2.9 Grecale 95 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.6° perc. +14.5° Assenti 3.1 ENE max 4 Grecale 91 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 2.1 ESE max 2.6 Scirocco 82 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° Assenti 1.9 SE max 3.1 Scirocco 73 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 2.8 S max 3.3 Ostro 79 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° Assenti 2.3 ENE max 2.3 Grecale 87 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 3.9 ENE max 4 Grecale 90 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:32

