Meteo Corsico, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Corsico si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un predominante cielo coperto e da piogge intermittenti. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa al 100% e una leggera pioggia che accompagnerà le prime ore del giorno. La mattina continuerà a presentarsi piovosa, con temperature stabili e un’umidità elevata che raggiungerà il 96%. Il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 22,9 km/h.

Nel corso del pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una lieve crescita della temperatura, che toccherà i 17°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attestandosi intorno al 2%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, ma il cielo offrirà momenti di tregua, permettendo qualche spiraglio di sole.

La sera porterà nuovamente un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’atmosfera rimarrà umida e fresca, con un’umidità che si aggirerà intorno al 91%. Il vento continuerà a soffiare leggero, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Corsico indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e un cielo prevalentemente coperto. I prossimi giorni potrebbero riservare un miglioramento delle condizioni, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° prob. 7 % 11.1 E max 22.9 Levante 87 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.67 mm 9.5 ENE max 20.4 Grecale 94 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +14° perc. +14° 0.82 mm 7.1 ENE max 13.8 Grecale 96 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +14.5° perc. +14.4° 0.1 mm 5.1 NNE max 8.4 Grecale 93 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 55 % 2.8 S max 3.2 Ostro 87 % 1006 hPa 15 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° prob. 2 % 4.1 S max 3.8 Ostro 78 % 1005 hPa 18 nubi sparse +15° perc. +14.9° prob. 6 % 4.2 ESE max 5.1 Scirocco 90 % 1006 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.6° Assenti 3.9 E max 4.5 Levante 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.