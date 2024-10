Meteo Corsico, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Corsico si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna previsione di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,5°C e i 20,4°C, con una leggera diminuzione nel corso della sera. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che non supererà i 4,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto fresca, ma comunque confortevole.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo rimarrà sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La velocità del vento sarà molto bassa, contribuendo a una sensazione di calma e tranquillità.

La mattina si presenterà con un cielo limpido e temperature in aumento. Si passerà dai 14,2°C delle prime ore del giorno fino a raggiungere i 19,3°C intorno alle 11:00. L’assenza di nuvole e la bassa umidità renderanno questa fase della giornata particolarmente piacevole. Il vento continuerà a mantenersi debole, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20,4°C attorno alle 13:00 e 14:00. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Anche in questa fase, il vento sarà leggero, rendendo l’atmosfera molto gradevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 16°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La ventilazione rimarrà debole, con valori che non supereranno i 2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Corsico indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno su valori simili. Pertanto, sarà un’ottima occasione per approfittare del bel tempo e delle attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.2° perc. +14.9° Assenti 2.9 O max 3.1 Ponente 82 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 2.8 NO max 3.7 Maestrale 84 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 4.1 OSO max 4.5 Libeccio 84 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 2.1 O max 2.7 Ponente 66 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 1.3 S max 1.4 Ostro 58 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.9 S max 4.1 Ostro 68 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.7° Assenti 1.7 ENE max 1.8 Grecale 76 % 1024 hPa 22 cielo sereno +16° perc. +15.7° Assenti 0.6 NE max 1.2 Grecale 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:09

