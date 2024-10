Meteo Corsico, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corsico di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge leggere, specialmente durante le prime ore della notte. La temperatura si manterrà su valori freschi, oscillando tra i 11,6°C e i 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale fino al pomeriggio, con un graduale miglioramento verso la sera. I venti saranno leggeri, prevalentemente da est, con raffiche che non supereranno i 13,9 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Corsico sperimenterà piogge leggere con una temperatura di circa 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che si attesterà intorno al 93%. I venti soffieranno da ovest a una velocità di circa 6,8 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità di 0,49 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia leggera persisterà fino alle prime ore del giorno, mantenendo la temperatura attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a essere elevata. A partire dalle 09:00, la temperatura inizierà a salire leggermente, raggiungendo i 13,5°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilizzazione delle condizioni, con il cielo che rimarrà coperto ma senza ulteriori precipitazioni. La temperatura massima si attesterà intorno ai 14,8°C. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 9,1 km/h e i 12 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 71%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno nuovamente, raggiungendo i 11,6°C alle 21:00. I venti saranno leggeri, e l’umidità si manterrà attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Corsico di Venerdì 4 Ottobre evidenziano una giornata inizialmente piovosa, con un miglioramento delle condizioni verso la sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Corsico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.4° perc. +12.2° 0.49 mm 6.8 O max 17.7 Ponente 93 % 1006 hPa 3 pioggia leggera +12.4° perc. +12° 0.38 mm 1.4 ESE max 9.2 Scirocco 91 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +11.9° perc. +11.5° 0.16 mm 5.3 E max 9.5 Levante 91 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13.5° perc. +13.1° prob. 43 % 6.9 ESE max 7.7 Scirocco 81 % 1009 hPa 12 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 38 % 9.1 ESE max 8.7 Scirocco 72 % 1009 hPa 15 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° prob. 26 % 11.8 SE max 13.9 Scirocco 74 % 1009 hPa 18 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° prob. 15 % 6.7 E max 11.5 Levante 85 % 1012 hPa 21 nubi sparse +11.6° perc. +11.1° Assenti 4.2 ENE max 6.2 Grecale 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:52

