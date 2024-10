Meteo Firenze, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Firenze si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 23,9°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e in serata, si attenderanno piogge leggere, accompagnate da un aumento della copertura nuvolosa.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature intorno ai 16,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, favorendo un aumento delle temperature che toccheranno i 20,4°C entro le 9:00. Le condizioni di vento saranno leggere, con direzione prevalentemente da Nord-Est. La copertura nuvolosa inizierà a farsi più consistente intorno alle 10:00, quando si passerà a nubi sparse.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 97% entro le 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 22,9°C alle 15:00. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che crescerà fino al 55% nel tardo pomeriggio, con l’arrivo di piogge leggere attese intorno alle 18:00.

La sera si presenterà con cielo completamente coperto e piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 18,5°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si attenderanno cieli più sereni e temperature in aumento, con valori che potrebbero superare i 24°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la variabilità climatica potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +16.4° Assenti 4.4 NE max 4.5 Grecale 87 % 1027 hPa 4 cielo sereno +15.8° perc. +15.8° Assenti 4.8 NE max 5 Grecale 87 % 1027 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 4.2 NE max 6.4 Grecale 82 % 1028 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° Assenti 5.1 NNE max 6.8 Grecale 63 % 1027 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° prob. 31 % 3.5 NNO max 3.7 Maestrale 55 % 1026 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 55 % 0.5 O max 1.7 Ponente 67 % 1026 hPa 19 pioggia leggera +19.4° perc. +19.6° 0.18 mm 5.3 ENE max 7 Grecale 83 % 1027 hPa 22 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° prob. 15 % 4 NE max 4.9 Grecale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:15

