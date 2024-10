Meteo Firenze, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Firenze di Venerdì 11 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino alla mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che raggiungeranno il 100% in alcune fasce orarie. Con il passare delle ore, si prevede un graduale miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento della presenza di nubi sparse nel pomeriggio.

Durante la notte, Firenze sarà avvolta da un clima umido e piovoso. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione verso l’alba. La velocità del vento varierà tra i 7,8 km/h e i 9 km/h, proveniente principalmente da Sud-Sud Ovest. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0.18 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Le piogge leggere continueranno a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma. Le precipitazioni si concentreranno maggiormente tra le 09:00 e le 12:00, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.19 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il posto delle piogge, e le temperature saliranno fino a 19°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, rendendo il pomeriggio più gradevole e permettendo di godere di qualche momento di sole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà molto bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di piogge e nuvole, si prevede un fine settimana con condizioni più stabili e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di momenti di bel tempo, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più consoni alla stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.18 mm 7.8 SSO max 23.4 Libeccio 87 % 1008 hPa 4 cielo coperto +16.2° perc. +16° prob. 28 % 2.7 OSO max 13.9 Libeccio 85 % 1009 hPa 7 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° prob. 8 % 5.1 SE max 11.7 Scirocco 84 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +16.4° perc. +16.3° 0.13 mm 4.9 ESE max 9.4 Scirocco 88 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +18.6° perc. +18.5° 0.21 mm 5.7 ONO max 13.4 Maestrale 74 % 1013 hPa 16 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° prob. 44 % 2.4 NNO max 2.5 Maestrale 75 % 1014 hPa 19 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 1.8 SSE max 2.3 Scirocco 80 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° Assenti 3.2 ESE max 3.3 Scirocco 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.