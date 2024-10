Meteo Garbagnate Milanese, le previsioni per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 81% e temperature intorno ai +14,8°C. La mattina porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, raggiungendo il 96% e temperature che saliranno fino a +18,9°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura massima di 19°C. La sera, le temperature scenderanno a +15,5°C. Martedì, il cielo rimarrà coperto con temperature iniziali di +15,2°C e un miglioramento nel pomeriggio, quando si prevede un cielo prevalentemente sereno e temperature stabili attorno ai 19,6°C. Mercoledì e Giovedì, il clima sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 19°C.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 81%. La temperatura si attesterà intorno ai +14,8°C, con una temperatura percepita di +14,7°C. La velocità del vento sarà di 3,8 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche fino a 4,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96% alle 01:00 e mantenendosi sopra il 90% fino alle 12:00. La temperatura salirà lentamente, passando da +14,7°C a +18,9°C. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra 2,4 km/h e 4 km/h. L’umidità si manterrà sopra il 68%, con una pressione atmosferica in leggera diminuzione.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una copertura nuvolosa del 100% dalle 13:00 fino alle 17:00. La temperatura massima raggiungerà i 19°C alle 13:00, per poi scendere a 17°C entro le 17:00. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità comprese tra 3,4 km/h e 4,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà nuvoloso, con una copertura che varierà dal 99% alle 18:00 al 83% alle 21:00. Le temperature scenderanno fino a +15,5°C alle 23:00, con una percezione di temperatura leggermente inferiore. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 3 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’84%.

Martedì 29 Ottobre

La notte di Martedì 29 Ottobre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura iniziale sarà di +15,2°C, con una percezione di +15°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 3,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di poche nuvole intorno alle 08:00. La temperatura salirà fino a +19,7°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,4 km/h e 3,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 62%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 5% alle 15:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C, con una percezione di temperatura simile. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3,5 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi al 63%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a +15,5°C alle 23:00. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,7 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno all’82%.

Mercoledì 30 Ottobre

La notte di Mercoledì 30 Ottobre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura iniziale sarà di +15,2°C, con una percezione di +15°C. La velocità del vento sarà di 1,3 km/h da Nord, con raffiche fino a 1,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +19,5°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,1 km/h e 3,3 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 63%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,8°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 2,9 km/h. L’umidità si manterrà al 61%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che scenderanno fino a +15,3°C alle 23:00. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 2,2 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’84%.

Giovedì 31 Ottobre

La notte di Giovedì 31 Ottobre si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura iniziale sarà di +15,1°C, con una percezione di +14,8°C. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h da Nord-Nord Est, con raffiche fino a 2,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +16,6°C alle 09:00. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 2,3 km/h. L’umidità si manterrà al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 2,9 km/h. L’umidità si manterrà al 64%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno fino a +15,6°C alle 23:00. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 2,1 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’83%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, con un picco di 19°C previsto per Martedì. Le condizioni di vento saranno generalmente leggere, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su livelli moderati, garantendo un comfort climatico accettabile.

