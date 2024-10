Meteo Gioia del Colle, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia del Colle di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da nord.

Nella mattina, il cielo continuerà a schiarirsi, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo circa 22°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno fino al 4%. La velocità del vento varierà, mantenendosi su valori moderati, attorno ai 12 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni di cielo sereno si manterranno, con temperature che toccheranno il picco di 22,9°C. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%, rendendo l’aria piuttosto gradevole. Anche in questo frangente, il vento si presenterà con intensità leggera, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia del Colle nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con possibilità di temperature più elevate e un clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Gioia del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° Assenti 7.6 NNO max 9.9 Maestrale 66 % 1019 hPa 4 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° Assenti 10.4 N max 18.3 Tramontana 77 % 1019 hPa 7 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 9.8 NNO max 12.8 Maestrale 64 % 1020 hPa 10 cielo coperto +21.8° perc. +21.2° Assenti 12.1 N max 10.5 Tramontana 42 % 1019 hPa 13 cielo sereno +22.9° perc. +22.3° Assenti 12.5 NNE max 10.5 Grecale 40 % 1018 hPa 16 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° Assenti 14.4 NE max 18.9 Grecale 55 % 1018 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +16.1° Assenti 6 NNE max 7.1 Grecale 74 % 1019 hPa 22 poche nuvole +16.2° perc. +15.7° Assenti 6.1 NNO max 6.7 Maestrale 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:09

