Meteo Lainate, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

Sabato 5 Ottobre a Lainate si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo così ampie schiarite e un’ottima visibilità.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con un cielo che si presenterà sereno e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 84%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa. Con il passare delle ore, le temperature tenderanno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque sopra i +9°C.

Durante la mattina, il sole si farà strada senza ostacoli, portando le temperature a salire rapidamente fino a raggiungere i +17,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più secca e confortevole. Le condizioni di meteo sereno favoriranno attività all’aperto e passeggiate nel verde.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a mantenersi stabili, oscillando tra i +17°C e i +16,5°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, ideale per godere di un pomeriggio all’aperto. L’umidità si attesterà attorno al 40-55%, garantendo un clima secco e gradevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà nuovamente, ma senza raggiungere livelli critici. La pressione atmosferica si manterrà costante, contribuendo a un clima stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lainate nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono perturbazioni significative, e il clima continuerà a favorire attività all’aperto. È consigliabile approfittare di questo periodo di bel tempo, poiché le temperature potrebbero subire un abbassamento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Lainate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11° perc. +10.4° Assenti 3.8 NNE max 6.2 Grecale 84 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.3° perc. +9.5° Assenti 3.9 N max 4.3 Tramontana 81 % 1014 hPa 6 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.5 NNO max 4.6 Maestrale 72 % 1015 hPa 9 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 2.8 ONO max 3.7 Maestrale 52 % 1015 hPa 12 cielo sereno +17.1° perc. +15.9° Assenti 4.3 SSO max 2.6 Libeccio 41 % 1013 hPa 15 cielo sereno +17.2° perc. +16° Assenti 4.6 S max 3.3 Ostro 41 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.3° perc. +13.3° Assenti 3.8 SSE max 6.4 Scirocco 60 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13° perc. +12.2° Assenti 4.4 ENE max 5.3 Grecale 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:51

