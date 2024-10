Meteo Latina, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Latina indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di circa 23,1°C a mezzogiorno. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,4°C in serata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,3°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 22,8°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 22,6°C a 19°C entro le 16:00. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra i 7,5 km/h e i 15,9 km/h.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non sono previste precipitazioni significative, quindi la giornata si concluderà senza pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica a Latina evidenziano un inizio di giornata piacevole, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una serata fresca. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata serena, prima che le nuvole prendano il sopravvento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +15.7° Assenti 6.9 N max 7.5 Tramontana 65 % 1019 hPa 3 nubi sparse +16° perc. +15.3° Assenti 5.4 N max 6.1 Tramontana 62 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +15.3° Assenti 4.6 N max 5.7 Tramontana 60 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +20.7° Assenti 7.5 ONO max 10 Maestrale 45 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +22.5° Assenti 14.2 O max 14.6 Ponente 42 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° Assenti 14 O max 16.8 Ponente 56 % 1018 hPa 18 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 7.5 NO max 9.2 Maestrale 71 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 6.5 NO max 7.8 Maestrale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:25

