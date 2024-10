Meteo Latina, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Latina si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso e un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una forte pioggia durante le prime ore della notte, che si attenuerà con il passare del tempo. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,5°C e i 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con cieli prevalentemente coperti e qualche schiarita nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, Latina sperimenterà forti piogge, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 20,1 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 12 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. Anche in questo frangente, la velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 6-9 km/h. Le precipitazioni, seppur più leggere, continueranno a manifestarsi fino a metà mattina.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo. Le piogge si faranno più sporadiche, e il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 19,1°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo il pomeriggio più favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 16,5°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 2%. Il vento si presenterà come una leggera brezza, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Latina indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. I prossimi giorni potrebbero continuare a mostrare un clima variabile, con possibilità di ulteriori piogge, ma anche con momenti di sole e temperature miti. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle schiarite previste nel pomeriggio di Sabato, mentre le serate si presenteranno più fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +17.5° perc. +17.9° 12.02 mm 14 O max 20.1 Ponente 98 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +17.5° perc. +17.7° 0.2 mm 6 NE max 7.5 Grecale 90 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.19 mm 6.4 ESE max 9.1 Scirocco 91 % 1012 hPa 9 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° prob. 78 % 6.4 ESE max 8.9 Scirocco 83 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.32 mm 5.9 S max 6.9 Ostro 82 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +18.3° perc. +18.4° 0.12 mm 4.5 O max 5.2 Ponente 85 % 1013 hPa 18 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 39 % 3.6 N max 4.3 Tramontana 89 % 1014 hPa 21 nubi sparse +16.6° perc. +16.7° prob. 9 % 5.2 NNE max 5.9 Grecale 90 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:16

